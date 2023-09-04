Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildi

Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni açılan bulvara, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 12:40, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 14:02
Yazdır
Kahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildi

Afşin Belediyesinin meclis kararı doğrultusunda Efsus Turan Mahallesi'nde Devlet Bahçeli'nin isminin verildiği yeni bulvar törenle açıldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, törendeki konuşmasında, Bahçeli'nin Türk halkının kalbinde ve gönlünde yer tutan, Türk siyasi tarihinde çok önemli yeri olan siyasi bilge lider olduğunu söyledi.

Afşin'de açılan bulvarda Bahçeli'nin ismini görmenin kendilerini mutlu edeceğini belirten Dora, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yolundan gitme şerefine nail olmuş bir insan olarak Afşin'de açılan bu bulvarda onun adını görmek, onun ismiyle insanların evlerine kavuşacak olmasını bilmek çok onur verici. Onun yolundan giden bir insan olarak. Bu kararı alan belediye başkanımıza ve bütün belediye meclis üyelerine de oy birliğiyle çıkmış olan bu karar için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yuvalarımızın anahtarımızla kapısını açacağımız evlerimizin içerisine girerken bu yolla çok sık geçerek onun hayatımıza ve Türk siyasi tarihine kattıklarını daima anımsama, her zaman hissetme imkanı buluruz." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Bahçeli'nin önemli Türk büyüklerinden birisi ve Türkmen Beyi olduğunu söyledi.

Açılışa, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Afşin Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Taşkale ile partililer katıldı.

Bu Habere Tepkiniz