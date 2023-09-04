2023 ALES-2 sonuçları açıklandı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(04 Eylül 2023)

2023-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-ALES/2 Sınav Sonuçları

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ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2023-ALES/2 Sınavı: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.