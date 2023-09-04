Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı
Zonguldak'ta hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 14:31, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 15:34
Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, D.D'nin kullandığı 74 AAL 409 plakalı hafif ticari araca yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.