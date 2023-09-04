Alanya'da uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi ölü bulundu

Alanya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bir personel, ormanlık alan kontrolü sırasında kaza yerini fark etti.

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