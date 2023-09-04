Aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada otobüs sürücüsü tutuklandı

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden H.K. idaresindeki 03 BH 555 plakalı bir turizm firmasına ait otobüs, 2 Eylül'de Cankurtaran Mahallesi'nde, A.B. yönetimindeki 20 K 0055 plakalı yolcu minibüsü ve Ramazan Mutluluk'un kullandığı 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

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