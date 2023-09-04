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Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu kurdular

Günlük hayatın sosyal medyadan takip edilir hale gelmesiyle birlikte Denizli'de sıra dışı bir paylaşım grubu kuruldu. Kısa sürede 9 bin 300 üyeye ulaşan "Mevlüt Bulma" grubu, takipçilerine nerede ve hangi menüde mevlütler olduğunu haber veriyor. Gençler, o bölgeden geçerken acıkanlar ve ihtiyaç sahiplerinin takip ettiği grup sayesinde hem bedava yemek yiyenler hem de sevap kazanan cemiyet sahipleri mutlu oluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 15:50, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 15:50
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Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu kurdular

Denizli'de sosyal medya üzerinde kurulan 'Denizli Mevlüt Bulma" Grubu sayesinde özellikle gençler nerede mevlüt var kolay yoldan tespit ediyor. Yapılan paylaşımlarla nerede yemekli hayrın olduğu paylaşılıyor. Hatta grup üyelerinin adres bulmakta zorlanmaması için paylaşımı yapan üyeler haritalar üzerinden konum paylaşıyor. Yemeği yiyen üyeler diğer üyelerin de karınlarını doyurabilmesi için menü paylaşımında da bulunuyor. Birden fazla yemekli hayır var ise üyeler köfteli ya da tavuklu olan hayır arasında seçim yaparak istediğine gidiyor. Denizli'nin her bölgesinde yayılı olan grup üyeleri yemek hazırlıklarının başladığını tespit ederse hemen diğer grup üyelerine fotoğraflı olarak duyuru yapıyor. Karnı doyanlar da hayır yapanlar da bu grubu yararlı bularak her geçen gün bu platformun büyümesini istiyor.

Sıkı takipçisi olduğu grup aracığıyla öğrendiği mevlütte karnını doyuran Mustafa Göken, "Buraya sosyal medyadaki Mevlüt Bulma Grubundan geldim. Yemeğimizi yiyelim dedik. Mevlüt yapanlardan Allah razı olsun. Bizim için de iyi oldu. Olabildiğince gruptan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani genç olduğumuz için de bizim için iyi oluyor. Dışarıdan yemekten daha iyi oluyor" dedi.

"Hayır soframız herkese açık"

Grubun kurulmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen cemiyet sahibi Mehmet Ali Gümüş de "Bugün oğlumun sünnet düğününü gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya platformunda yapılan güzel çalışmayı duydum. Çok beğendim. Grup sayesinde bugün tanımadığımız dostlarımız, kardeşlerimiz geldi. Yemeğimiz onlara da nasip oldu. Grubu kuranlardan Allah razı olsun. Zaten bu bir hayır. Soframız herkese açık. Buyursunlar gelsinler. Bu platformu kuranlara teşekkür ederim" dedi.

"Hem biz hem cemiyet sahibi mutlu"

Cemiyet yemeğinden sosyal medya grubu sayesinde haberdar olan bularakn Bayram Tekin ise "Burayı sosyal medya aracılığıyla buldum. Mevlüt bulma grubu sayesinde geldim. Biri paylaşmış orada denk geldim. Benim de karnım açtı. Tesadüf de yakındı. Hem hayırlı olsun diyeyim, hem de karnımı doyurayım diye geldim. Çok güzel bir platform. Kim yaptıysa, kim bulduysa güzel olmuş. Yani aç olanlar karnını bu sayede doyuruyor. Dışarıda bir sürü aç insan var. Hiç olmazsa böyle yerlerde, bu platformu kullanarak karınlarını doyurabilirler. Gelsinler karınlarını doyursunlar. Sevap kazanmış olurlar. Paylaşmak güzeldir. Bunu yapan düğün sahibi de olsa sünnet sahibi de olsa sonuç olarak paylaşıyor. Sofrasını bizlerle paylaşıyor. Sokaktaki insanlarla paylaşıyor. Eşiyle, dostuyla paylaşıyor. Güzel bir şey yani. Teşekkür ediyorum kendisine" diye konuştu.

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