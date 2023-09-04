Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.32'de çıkan yangına ekiplerin, 14.35'te havadan ve karadan müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, yangının çıktığı alanın çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinin çevresine hortumla su sıkarak önlem aldığı görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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