Putin'den tahıl koridorunun devam etmesine şartlı evet

Putin: "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz"

"Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz"

"(Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var"

"Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz."