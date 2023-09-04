Putin'den tahıl koridorunun devam etmesine şartlı evet

Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
Deprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
%1.98 Faizli 50.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine yarın yoğun gündemle toplanacak
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
Şehit yakınları ve gaziler için eylül ayında 12,4 milyon lira ödendi
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
'Velilerimizin öğretmenlerimizle randevu takvimi içerisinde görüşmesini isityoruz'
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Erdoğan: Tahıl Koridoru konusunda verilecek mesaj önemli
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Memur-Sen Genel Başkanı'ndan 'enflasyon' tepkisi
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor: Dar gelirli korunacak
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Ekonomide 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tek haneye düşecek
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Stok yapan tüccarların borç ödeme yöntemi: Nakit yok araba vereyim
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Bugün minikler 'okula merhaba' dedi
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! Sellerde 3 kişi öldü, bir bebek kayıp!
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Sırbistan'ı devirdi: Avrupa Şampiyonu
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Bakanı Işıkhan'dan genç istihdam açıklaması
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Akşener'den seçimlere 'tek başımıza gireceğiz' mesajı: Kaç kilo ediyoruz göreceğiz
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Yardım malzemesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
Valilik iddiaları yalanladı! Milli maç 6 meydanda canlı yayınlanacak
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı' Tamamlandı
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
İmam hatiplerle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
TSE Başkanı anlattı: Okul alış verişinde nelere dikkat edilmeli?
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Vekil değişen dünyasını anlattı: Bahadır'dan önce, Bahadır'dan sonra
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
Okullarda uyum programı yarın başlıyor
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
İflas eden Kızılay AVM'nin tahliyesine karar verildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Putin'den tahıl koridorunun devam etmesine şartlı evet

Putin: "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 16:48, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 17:01
Yazdır
Putin'den tahıl koridorunun devam etmesine şartlı evet

Putin: "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz"

"Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz"

"(Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi) Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var"

"Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz."

Bu Habere Tepkiniz