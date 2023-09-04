Kayseri belediyelerinde en düşük işçi maaşı 18 bin TL

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa, yerli ve milli gururu TOGG ile gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davul ve zurna eşliğinde, meşaleler ve çiçekler ile karşılandı. Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte ilçe belediye başkanları, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika başkanları ile işçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Bir aile kültürü içerisinde huzurlu bir ortamda çalışma yapıyoruz. Burada bir imza atılıyor, alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını verin düsturu gereğince süremiz olmasına rağmen, yeniden ek protokol yapıyoruz" dedi. Büyükkılıç, Kayseri'yi bağrına bastıklarını belirterek, şunları söyledi;

"Biz sizlerle gurur duyuyor, teşekkür ediyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle bütçesi bütçemiz, personeli personelimiz mantığı içerisinde imkanlarımızı hep beraber seferber ediyor, 1,5 milyon Kayseri'mizin güzel insanlarını bağrımıza basıyor, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Biz birbirimize sahip çıkacağız, inşallah örnek olacağız. Kayseri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye bilinir, veliler ve alimler şehridir, o açıdan emeğinin karşılığını da bilir, sermayenin değerini de bilir, kimsesizin kimsesi olmayı da bilir. 1994'ten beri model belediyecilik oluştu. Bu sürecin kadir, kıymetini biliyor, onu daha da pekiştirerek, dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkanlarımızı hep beraber seferber ettik, tek yumruk olmak suretiyle de Kayseri'mizde güçlenerek, gelişerek, her alanda HAK-İŞ'imizin yer alması için de çaba gösterdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda irade gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle çırpınıyor. Tüm insanlığa nasıl faydalı olurum kaygısıyla hareket eden bir Cumhurbaşkanımızın olması bizim için gurur kaynağıdır. O açıdan el ele, gönül gönüle cumhurbaşkanımızın yolunda, izinde, onun dava arkadaşları olarak yolumuza devam etme yönünde irade göstereceğiz" diye konuştu. Büyükkılıç, yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Helali hoş olsun, daha fazlasına layıksınız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizde 'Bir Kayseri Modeli Belediyecilik var' diye konuşuluyorsa bunu sağlayan sizlersiniz. Her kademedeki kardeşimizin yaptığı fedakar, samimi çalışmayla bugünlere gelinmiştir. Sizleri bağrımıza basıyor, sizlere minnet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

HAK-İş olarak Kayseri'de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade den Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan da, Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması, kadrolu çalışanların ek protokolünün imzalanması için kentte olduklarını dile getirdi. Arslan, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin mücadele içerisinde olduğunu ifade etti. Arslan açıklamasında; "Konfederasyon olarak işçi-işveren ilişkileri, devlet-toplum ilişkilerini uzlaşma ve diyalog üzerine inşa etme çalışmamızdır" diyen Başkan Arslan, enflasyonla mücadelede hep beraber gayret gösterdiklerini vurguladı. Bu süreçte belediyelerin de maliyetlerde artış yaşadığını, gelirlerinde azalma yaşadığını, öte yandan çalışanlarının haklarını gözetmek için de gayret ettiğini belirten Arslan, zorlukların herkesi etkilediğini kaydetti. Kayseri'yi 'müteşebbis ruhlu' olarak niteleyen Başkan Arslan, hayranlık duyduğu bu özelliği dolayısıyla Kayseri'ye ve Kayseri'nin kurumlarına teşekkür etti. Belediyeler ile çalışanlarının Kayseri'de uyum ve uzlaşı içerisinde olduğunu da sözlerine ekleyen Arslan, bunda emeği olan belediyelere ve çalışanlarına şükranlarını iletti.

Arslan: "Mart seçimlerinde Memduh başkanımızla yola devam etmek istiyoruz"

Konuşmasının sonunda yerel seçimlerin önemine işaret eden Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı 30 yılı aşkın, çok eskiden beri tanıdığını aktararak; "Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde, şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekten çalışanların hangi talebi, sorunu varsa bunu ciddiye alan, bununla özellikle ilgilenen ve bunu çözmeye çalışan bir iradesi var, bu iradeye ancak teşekkür edilir. Allah razı olsun sayın başkanım. İlçe belediyelerimiz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın istikametinde yürüyünce bu şehirde çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine barışı, hizmetlerin geri kalması yerine hizmetlerin yarıştığı bir şehre dönüştürüyoruz. Onun için Sayın Memduh beyle beraber bütün ilçe başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Umarım Mart seçimlerinde de büyükşehir belediye başkanımızla da yola devam etmek istiyoruz. Biz çalışanlar olarak belediye başkanlarımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

Ek protokole verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir ise; "Kayserili olmaktan ve Kayseri'de bulunmaktan gurur duyuyorum. 1994 yılında başladık belediyeciliğe. O günden bu zamana kadar işçisini hiçbir zaman mağdur etmeyen belediye başkanlarımız, şimdi de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere yine Kayseri Türkiye'de nadir yaptığımız ek protokolle sizleri enflasyona ezdirmediği için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ne kadar teşekkür etsek daha fazlasını hak ediyorlar. Sizlerin bugünlere gelmeniz için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız onayıyla Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın başlattığı Türkiye'deki taşeron uygulamasını ilk Kayseri'de bitirdik. Kayseri'miz Türkiye'nin parlayan yıldızı olduysa sizin alın teriniz, emeğiniz var" ifadelerini kullandı. Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek , "Özellikle 11 ilimizi vuran depremde Kahramanmaraş ve diğer illere gittiğimiz zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla ve sizlerle ne kadar gurur duysak az. Nereye gittiysek bir Kayseri işçisi, Kayseri belediye başkanı, bir Kayseri emeği var. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız da üzerine düşeni yapıyor" şeklinde konuştu. Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 16 ilçe belediye başkanının ne zaman kapılarını çalsalar bu buhranlı süreçte bizlerin refahını artırmak için elinden gelen gayreti gösterdiler. Tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri Büuyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Hacılar, Talas, Melikgazi Belediyeleri ile 30 aylık bir sözleşme imzaladık. 7. ayın 1'i itibariyle toplu iş sözleşmemiz yürürlüğe girmiş olup en düşük maaş 18 bin TL olup imza altına alındı. Çift korumalı sisteme de geçmiş olduk. Önemli kazanımlar elde ettik. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi ve ek protokol için imzalar gerçekleştirilerek, plaket takdiminde bulunuldu.