Diyarbakır'da polis memurunu öldüren zanlı tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eğin, izinli geldiği memleketi Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi'nde komşusu K.D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada K.D. uzun namlulu tüfekle Eğin'e ateş etmişti. Ağır yaralanan Eğin, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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