Diyarbakır'da polis memurunu öldüren zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki silahlı kavgada polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 17:57, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 17:57
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Veysi Eğin'in silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan K.D. (16) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eğin, izinli geldiği memleketi Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi'nde komşusu K.D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada K.D. uzun namlulu tüfekle Eğin'e ateş etmişti. Ağır yaralanan Eğin, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.