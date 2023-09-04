LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam gelecek

Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişecek. Benzin ve motorin zamlarının ardından aracına LPG taktırmaya koşanları düşündürecek haber geldi. LPG'ye bu gece kallavi zam var.

Bu gece 1 lira 30 kuruş zam geliyor



LPG'ye bu geceyarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul'da 17,59 TL, İzmir'de 17,32 TL ve Ankara'da 17,58 TL'ye yükselecek.

4 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları



İSTANBUL

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,89 TL

LPG (Otogaz): 15,83 - 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 37,29 TL

Motorin: 38,39 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,53 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL