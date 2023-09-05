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Büro personeli ilanında 'Ardahan Yöresi Balları' alanında tez yazma şartı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 10:00, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 21:53
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Büro personeli ilanında 'Ardahan Yöresi Balları' alanında tez yazma şartı!

BÜRO PERSONELİ İLANINDA
-ARDAHAN YÖRESİ BALLARI-
ALANINDA TEZ YAZMA ŞARTI!

Ardahan Üniversitesi büro personeli ilanında alacağı personelde "Ardahan Yöresi Balları" alanında tez yazma şartı aradı.

Üniversitelerin sözleşme personel pozisyonlarında ilan ettiği pozisyonla uzak yakın olmayan şartlar aramasını uzun süredir dile getiriyoruz. Bu konuda bir adım ilerleme sağlayabildik mi dersiniz, ne yazık ki!

Birçok absürt örnek gündeme getirdik bu konuya dair ama yanlışı sürekli yazmak doğruya ulaşmak için önemli bir adımdır düşüncesiyle tekrar paylaşalım.
Ardahan Üniversitesi tarafından 1 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Büro Personeli ilanında; "Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak. Ardahan Yöresi Balları üzerine Yüksek Lisans yapmış olmak." şartı aranmıştır.

Üniversite söz konusu ilanda alınacak kişinin "Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi" bünyesinde görevlendirileceğini belirtmiştir.

Bilindiği üzere, kamuda büro personeli olarak ifade ettiğimiz görevde çalışan kişiler "veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere" çalıştırılmakta olup bu gibi kadrolarda da daha çok İİBF mezunları istihdam edilmektedir.

Her ne kadar ilan edilen pozisyona alınacak kişinin üniversitenin ilgili merkezinde görev yapacağı yer almış olsa dahi ilanın "Ardahan Yöresi Balları" gibi oldukça dar bir konuyla sınırlandırılması doğru değildir.

Ülkemizde "Ardahan Yöresi Balları" üzerine yüksek lisans tezi yazmış oldukça az sayıda kişi bulunduğu aşikardır.

Üniversitelerin kadroları doğrudan almak istedikleri kişilerin özgeçmişlerine göre ilan etme hastalığının tek bir çözümü bulunmaktadır. Onun yolu da tüm pozisyonlara ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmasıdır.

Yoksa bugün Ardahan Yöresi Balları, başka bir ilanda Kars Yöresi Balları olarak değişecektir.

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