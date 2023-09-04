CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Danışman tartışması' açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına dair basın açıklamasında bulundu. Kurulun Kerkük'te yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğini ifade eden Öztrak, "Türkmen soydaşlarımızın ata yurdu Kerkük'te yaşanan olayları kaygıyla takip ediyoruz. Türkmenlerin Irak ve Kerkük'ün asli unsurlarından biri olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Değişik etnik unsurların bir arada huzur içinde yaşadığı Kerkük'te olayların bir an önce sona ermesi için tarafları sükunete davet ediyoruz" diye konuştu.

"Daha fazla açıklama gerektiren bir durum ortada yok"

Bir gazetecinin CHP'de yaşanan danışman tartışmasına ilişkin Perinaz Mahpeyker Yaman'ın hala görevde olup olmadığını sorması üzerine Öztrak, "Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. Daha fazla açıklama gerektiren bir durum ortada yok" dedi.