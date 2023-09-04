Sel sonrası kaybolan Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor

Kumbuzoğlu, kentte dün akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde oluşan selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ı arayan ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Gazetecilere çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kumbuzoğlu, "Asel bebeğimizi aramaya devam ediyoruz. Tüm güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimiz burada. Devlet burada. Bütün belediye çalışanlarımız, tüm teknik ekiplerimizle buradayız. Sivil toplum kuruluşlarının da çok büyük desteği var. Tabii çok zor bir süreç. Balçıklı bir sel felaketi olduğu için arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor ama ekiplerimiz bu konuda son derece deneyimli, güçlü ve tecrübeli. Alanı didik didik arıyoruz." dedi.

Kumbuzoğlu, arama çalışmalarının ekiplerin teknik raporlarına göre uzayabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden sabır ve ümitle Asel bebeğimize kavuşmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman ailesine de bilgi veriyoruz. Nöbetleşe çalışılıyor bu yüzden arama kurtarma ekibini çok daha geniş tuttuk. Yorulan, dikkati dağılan arkadaşlar varsa hemen değiştiriyoruz. Geniş bir ekiple devam ettirdiğimiz arama çalışmalarını inşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız."

Vali Kumbuzoğlu, çalışmaları takip eden baba Nazif Balcan (25) ile de görüştü.