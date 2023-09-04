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Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi. Verilere göre yılın 8 ayında en çok Fiat otomobiller satılırken, Togg'un satış adedi 3 bin 400'e ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 20:50, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 20:50
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Rekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-ağustos dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8, otomobil pazarı yüzde 50,2, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 44,6 artış gösterdi.

- C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı

Ocak-Ağustos 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 316 bin 521 adetle yüzde 54,3, B segmenti otomobiller 196 bin 114 adetle yüzde 33,7 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 payla SUV otomobiller olurken, onu yüzde 27,3 payla sedan, yüzde 21,1 ile hatchback otomobiller takip etti.

- En çok otomatik ve benzinli otomobiller satıldı

Söz konusu dönemde satışların yüzde 68,9'unu benzinli, yüzde 15,7'sini dizel, yüzde 10,4'ünü hibrit araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobiller yüzde 3,9 payla 22 bin 891 adetlik satış rakamına ulaşırken, otogazlı otomobillerin toplam satıştan aldığı pay yüzde 1,1 oldu.

Ülke genelindeki otomobil satışlarının yüzde 84,8'i 1600cc altındaki otomobillerden oluştu.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 466 bin 770 adet ve yüzde 80,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise 115 bin 649 adetle yüzde 19,9 pay aldı.

- Toplam pazarda ilk 5

Rapora göre, yılın ilk 8 ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 126 bin 650 adetle Fiat aldı. Onu sırasıyla 77 bin 48 ile Renault, 70 bin 763 ile Ford, 57 bin 924 ile Volkswagen, 54 bin 42 ile Peugeot izledi.

Fiat, otomobil satışlarında da birinciliği kaptırmadı. Söz konusu dönemde Fiat 85 bin 334, Renault 65 bin 865, Volkswagen 47 bin 7, Opel 42 bin 241, Peugeot ise 40 bin 738 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

ODMD'nin verilerine göre ağustos ayı itibarıyla bu yıl satılan Togg sayısı 3 bin 400'e ulaştı.

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