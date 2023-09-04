İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen ve içinde 8 kişi bulunan otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Yoldan geçen tır ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

Toplam 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kazada, kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavileri için çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolun Edirne istikameti, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kazaya karışan kamyon, kamyonet ve tırın sürücüleri gözaltına alındı.