Galatasaray, yeni transfer Ndombele'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 21:58, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 22:02
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.