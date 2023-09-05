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Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 19:30, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 19:54
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Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, saat 15.10'da başlamıştı.

Erdoğan'ın toplantı sonrası konuşmalarından öne çıkanlar:

Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Altyapı ihtiyacı dünyada bitmedikçe müteahhitlerimizin ihtiyacı da hiç bitmeyecektir.

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik. Sistemli bir şekilde yardımları ulaşturuyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından falasının inşasına başlamış olduk. Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu.

Zaferler ayı olan ağustosun son durağı 30 Ağustos'ta külliyede yapılan töreni hep birlikte yaşadık. 100. yıl marşını ilk kez dinledik.

Kara deniz ve Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenini gerçekleştirdik.

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz"

Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik. Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışmaları Meclis açılınca ortaklarımızla başlatacağız.

"Bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak"

TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yaptık. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Yarın bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak.

Putin ile verimli bir görüşme yaptık. Rusya Ukrayna savaşının sürdüğü pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin takdir edildiğini düşünüyorum. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı.

Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.

Türk siyasetinin muhalefeti, bilim insanlarını ve medya mensuplarını sosyal medya aracılığıyla zehirlemektedir.

"Enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz"

Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

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