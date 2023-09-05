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Yunan basını: Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüşecek. Yunanistan kamuoyunda gözler görüşmeye çevrildi. Yunan basınında, "Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı" yorumları yapılıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 07:50, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 08:06
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Yunan basını: Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetriti ile bir araya geliyor.

Görüşme, Yunan basını ve kamuoyunun da gündeminde.

"Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı" görüşü, Yunan basınında sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Türkiye'nin İsrail ve Mısır'la ilişkilerini geliştirmesine vurgu yapılıyor.

Arnavutluk ve Libya'yı Yunanistan'a karşı kendi saflarına aldığına dikkat çekiliyor.

Gerilimden uzak, pozitif gündem

Yunan medyası, görüşmede siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirler ve pozitif gündem konularının ele alınacağını yazdı.

Yunan medyasında, iki taraf arasında bağların güçlenmesine olanak sağlayan, gerilimden uzak bir görüşme beklentisi olduğu vurgulandı.

Yunan kamuoyu Fidan-Gerapetritis görüşmesine odaklanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, İsrail ve Yunanistan liderlerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu iyi iklimin tutarlılık ve sürekliliğe sahip olması gerektiğini" belirtti.

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