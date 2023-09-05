Tedbirler etkisini gösterdi: Konut ve otomobilde köpük eriyor

Otomobil ve konut piyasası normale dönüyor. Son iki yıldır fahiş fiyat artışları ile gündemden düşmeyen bu iki sektörde sular duruluyor. Bayilerde otomobil bulma sorunu ortadan kalkıyor. Sekiz aylık bekleme süreleri iki aya kadar düştü. Sıfır otomobillerin piyasaya girmesi ile birlikte ikinci el otomobile talep azaldı. Bu da ikinci el otomobil fiyatlarındaki anormal yükselişi frenledi. İkinci elde fırsatçılık yapılamaz hale geldi. Aynı şekilde konut sektöründe de fiyat artışları dengeye oturdu. Özellikle satılık konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı.