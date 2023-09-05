Tedbirler etkisini gösterdi: Konut ve otomobilde köpük eriyor
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve konut satışındaki fahiş fiyat artışlarına karşı aldığı tedbirler meyvesini veriyor. İkinci el otomobil ve konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş üç ay öncesine nazaran yavaşladı. Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün grubu konut olurken, ilan sitelerindeki artış da dikkat çekiyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 08:57, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 08:59
Otomobil ve konut piyasası normale dönüyor. Son iki yıldır fahiş fiyat artışları ile gündemden düşmeyen bu iki sektörde sular duruluyor. Bayilerde otomobil bulma sorunu ortadan kalkıyor. Sekiz aylık bekleme süreleri iki aya kadar düştü. Sıfır otomobillerin piyasaya girmesi ile birlikte ikinci el otomobile talep azaldı. Bu da ikinci el otomobil fiyatlarındaki anormal yükselişi frenledi. İkinci elde fırsatçılık yapılamaz hale geldi. Aynı şekilde konut sektöründe de fiyat artışları dengeye oturdu. Özellikle satılık konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı.