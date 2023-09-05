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Özel okullar 'yemek ve servis' ücretleri hakkında Bakan Tekin'e garanti verdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 10:20, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 10:50
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz"

Öğretmen ihtiyacımız var mı? Bu ihtiyaç ne zaman karşılanır?

MEB'de öğretmen ihtiyacı net açıklama yapamayız, rakamlar yaklaşık rakamlardır. Bizim her yıl sonunda her okulda okutulan ders, öğrenci sayısı, şube sayısıyla normunu hesap ediyoruz, biz 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde bu rakam değişiyor, şu an ki net ihtiyacımız 68 bin öğretmen ihtiyacımız var, ama bu rakam yıl sonunda değişiyor.

68 bin öğretmen için şöyel bir çalışmamız var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, öğretmen ihtiyacımızı normal koşullarda yetiştiremediğimiz için bahar yarıyılının başında yeni bir atanan öğretmenlerimizle başlıyacağız, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı da dahil edeceğiz. Branş olarak önümüzdeki dönemde yeniliklerle birlikte özellikle yabancı dil eğitiminde ihtiyacımız olacak, özel eğitim öretmenliği skalamızda eksik gördüğümüz alan ile sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ihl meslek dersi öğretmenleri...

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