Derslere cep telefonuyla girme devri sona eriyor!

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk oldu.

İşte Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklaması:

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.

Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum.

Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü olmamaları konusunda."