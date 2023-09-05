Dolar/TL, 26,80 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,7602'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,8030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,8510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 33,7010'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla 104,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 104,5 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise bugün 1,0758 seviyesine inerek 13 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0770'te dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle risk iştahının azaldığını söyledi.

ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in, enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Banka'nın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103'ün destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.