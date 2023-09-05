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Bakan Yumaklı: Damızlık düve yetiştiriciliğine 80 milyon lira hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nitelikli damızlık düve yetiştirme merkezlerinin kurulması ve yetiştiricilerin hayvanlarını bu merkezlerden temin etmeleri amacıyla toplam 80 milyon lira hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 11:00, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 11:01
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Bakan Yumaklı: Damızlık düve yetiştiriciliğine 80 milyon lira hibe desteği sağladık

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılığı desteklemek için bir yandan projeler yürütürken diğer yandan aile işletmelerine yönelik hibe destekleri veriyor. HAYGEM, 2016'da çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, damızlık düve yetiştirme merkezleri kurulması için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. 26 ilde oluşturulan bu merkezlerde işletmelere ahır yapımı, makine ve hayvan alımına yönelik destekler veriliyor. Damızlık düve yetiştirme merkezlerinin çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu merkezler belirli aralıklarla Bakanlıkça denetleniyor.

Öte yandan HAYGEM, damızlık düve yetiştirme merkezlerinden yerli hayvan alınması durumunda üreticilere yüzde 50, Bakanlığın izin verdiği hastalıktan ari işletmelerden temin edilmesi durumunda da yüzde 40 hibe desteği sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığın daha da geliştirilmesi ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Yumaklı, özellikle aile işletmelerinin ihtiyacı olan damızlık materyallerin yurt içinden sağlanması amacıyla damızlık düve yetiştirme merkezlerinin önem taşıdığını vurguladı. Yetiştiricilerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Nitelikli damızlık hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla yüzde 50 hibe desteğimizle kurulan damızlık düve yetiştirme merkezleri için 45 milyon liralık kaynak aktardık. Aynı zamanda bu merkezlerden hayvan temin eden yetiştiricilerimize yüzde 50, Bakanlığımızca izin verilen hastalıktan ari işletmelerden temin eden yetiştiricilerimize de yüzde 40 destek sağlayarak 35 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu kapsamda hibe desteği tutarımız uygulamanın başladığı 2017'den bu yana toplamda 80 milyon lirayı buldu."

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