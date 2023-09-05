Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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