Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı aranacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil, sözlü sınava çağrılacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15 Eylül saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

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