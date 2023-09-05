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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 8.147,60 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 13:25, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 13:26
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,27 puan artarak 8.147,60'a çıktı. Toplam işlem hacmi 70,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da açıklanan hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin 50 seviyesinin altında gelmesi de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri tetikledi.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Karara göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para (YP) pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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