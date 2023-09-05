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Deyrizor'da PKK baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 10. gününde

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, 10'uncu gününe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 13:46, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 13:47
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Deyrizor'da PKK baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 10. gününde

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, son 24 saatte Deyrizor'un doğu kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, gece saatlerinde Şehil ve Ziyben köylerini tekrar işgal etmek için saldırı başlattı. Arap aşiretlerinin geçen hafta terörden temizlediği köylerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarılmıştı.

Örgüt, Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanıyor.

- Haseke ve Münbiç'te de çatışmalar sürüyor

Haseke'deki çatışmalar, Rasulayn ilçesinin güneyinde bulunan Tel Tavil Tepesi ile Turgi köyleri ekseninde şiddetlenmiş durumda.

Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeleri sık sık hedef almak için kullandığı Münbiç hattı da Arap aşiretlerinin operasyonlarına sahne oluyor. Cerablus'un güneyindeki çatışmalar cephe hatlarında aralıklarla sürüyor.

- Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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