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Binomo, şanslı kullanıcılarına Bilal Sonses konser bileti hediye ediyor!

Alım satım platformu Binomo, kullanıcılarına özel bir sürprizle geliyor. Platform, düzenleyeceği çekilişle Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından Bilal Sonses'in konserine bilet hediye ediyor.

Kaynak : MN Medya
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Binomo, şanslı kullanıcılarına Bilal Sonses konser bileti hediye ediyor!

İ L A N D I R

Dünya çapında 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 1 milyon aktif kullanıcıya sahip olan alım satım platformu Binomo, Türkiye'nin sevilen sanatçısı Bilal Sonses ile yaptığı iş birliğinin ardından şimdi de konser bileti hediye ediyor. Platform, bilet kazanan kullanıcıları resmi sosyal medya hesabında ve web sitesinde düzenleyeceği çekilişle belirlerken, kazanan talihliler de sanatçının performansını canlı olarak izleme fırsatı elde edecek.

Binomo yatırım dünyasındaki başarısıyla tanınırken, kullanıcılarına sunduğu bu fırsat ile onları sadece finansal kazançlarla değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerle birlikte eğlenceyle buluşturuyor. Platform bu çekilişle beraber kullanıcılarına unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlamanın yanı sıra sanatın gücünü ve birlikteliğin kıymetini vurguluyor.

Binomo'nun kullanıcılarını ağırlayacağı konserler eğlencenin ve enerjinin üst düzey olacağı etkinlikler olacak. Bilal Sonses'in etkileyici performansını canlı izlemek isteyen kullanıcılar Binomo'nun resmi sosyal medya hesabını takip ederek çekiliş hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı bulabilirler.

Bilal Sonses'in farklı şehirlerde enerji dolu ve büyüleyici performansını sergileyeceği konserler aşağıdaki tarihlerde izleyicilerini bekliyor;

Ağustos:

18 Ağustos / Seydişehir-Konya

26 Ağustos Orhangazi-Bursa

30 Ağustos Milas-Muğla

Eylül:

3 Eylül / Tavşanlı-Kütahya
10 Eylül / Orhaneli-Bursa
22 Eylül / Menteşe-Muğla



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