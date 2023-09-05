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'İlişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız'

"Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 14:49, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 14:51
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'İlişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz." dedi.

Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bakanlıkta yaptığı görüşme sonrası, ortak basın toplantısında konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunları Yunan mevkidaşı ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir oldu." dedi.

Fidan, yasa dışı göç konusunun rekabet değil işbirliği alanı olması gerektiğini, Ege'de daha fazla can kaybı görmek istemediklerini vurguladı.

Yunanistan'da yaşayan soydaşların sorunlarını da önemli bir gündem maddesi olarak ele aldıkların belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki azınlıkların sorunları konusunda da pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirmiştik. Aynı yapıcı yaklaşımı soydaşlarımız için de bekliyoruz. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda desteğe hazırız. Bu konuda karşılıklı işbirliği yapabileceğimizi vurguladık. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik.

Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz."

(Sürecek)

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