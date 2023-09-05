İstanbul'da sağanak: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy'de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece'de ise bazı otomobiller suya gömüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Tekstil atölyesini su basan bir vatandaş, "Atölyemi su bastı. Gittikçe çoğalıyor su. Sıkıntı yaşıyoruz. Yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mahsur kalma yok ama malzemelerimiz var. Zarar gördü bazıları." diye konuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.

Başkan Kartoğlu, Millet Kütüphanesi'nde mahsur kalan vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yaşanan su baskını nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşlar kütüphanenin içerisinde yağışın dinmesini beklerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konuya ilişkin Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.