Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 19:02, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 19:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.