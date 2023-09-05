Yıl bitmeden 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

- Yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülün ilk günü yapılan adli yıl açılış töreninde ülkenin adalet sistemine bugüne kadar yaptıkları katkıları hatırlattıklarını, yeni anayasa çağrısını da tekrarladıklarını belirterek, "Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan 9 ilimiz ve ilçelerimizde yeni adliye binalarının yapımı için ihaleye çıkıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi darbe anayasasından tamamen kurtarıp demokrasiye yakışır sivil bir anayasayla buluşturma çabalarını Meclisin açılmasıyla birlikte ittifak ortaklarıyla istişare içinde yeniden başlatacaklarını bildirdi.