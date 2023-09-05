Depremden kurtuldu, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Osmaniye'de meydana gelen depremden kurtularak ailesiyle birlikte Artvin'in Arhavi ilçesinde yerleşen 7 yaşındaki çocuk, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 19:57, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 19:57
Olay, Arhavi ilçesi Murtazade Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden biri olan Osmaniye ilçesinden depremden kurtulan 7 yaşındaki Erdal Orbay, ailesiyle Arhavi'ye yerleşti. 7 yaşındaki Orbay, 5 katlı binanın 2. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı.
Arhavi devlet Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki Erdal bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.