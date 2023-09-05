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Gençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 20:05, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 21:36
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Beştepe'deki Kabine toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'ücretsiz internet ve vergisiz telefon' vaadine de değindi.

- Üniversitelilere internet ve cep telefonu desteğinin detayları netleşecek

Millete meydanlarda verdikleri sözleri, ülkenin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların nihai çalışmaya göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve gençlerle paylaşılacağını açıkladı.

Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlere uygun şartlarda kredi meselesinin de yakın takiplerinde olduğunu bildiren Erdoğan, aile yapısının korunmasında ve istikbal adına büyük önem verdikleri bu projeyi gerçeğe dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere bugüne kadar 40 milyar liralık ödeme yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 2024'te de bu destekleri verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceklerini bildirdi.

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