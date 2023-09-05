Bakan Koca: Kırklareli'nde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırklareli'nde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralı" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 21:10, Son Güncelleme : 05 Eylül 2023 21:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Sisli Vadi mevkiinde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir. 3 kişi yaralı durumdadır. Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sel sebebiyle kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine 6 ambulans ve 2 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kırklarelilerin yanındayız. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.Kırklareli'ndeki selde 2 can kaybı: Kayıp 4 kişi aranıyor