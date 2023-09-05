Damada Kalaşnikof ile saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Merkez Kayapınar ilçesinde damat A.E., gelinle salona giriş yaparken şüpheli S.A. tarafından Kalaşnikof ile saldırıya uğradı. Saldırı esnasında damat ve E.K. yaralandı. Yaralılar özel ve Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesine sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Damadın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.