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Öğretmenevlerinde, öğretmenler için yürürlüğe konan %50 indirim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenevlerinde öğretmenler için yürürlüğe konan %50 konaklama indiriminin (kahvaltı hariç) ne zamana kadar devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Eylül 2023 10:00, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 15:18
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Öğretmenevlerinde, öğretmenler için yürürlüğe konan %50 indirim ne zamana kadar devam edecek?

Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarına ilişkin Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (k) bendinde; öğretmenevi ve akşam sanat okulları "asli fonksiyonları eğitim çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak..." olarak tanımlanmış olup aynı Yönetmelik'in "Ünitelerden faydalanma" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında ise "Kurumların hizmet ünitelerinden eğitim çalışanları ve eğitim çalışanı yakınları öncelikli olarak yararlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu doğrultuda; 06.02.2023 tarihinden meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde ikamet ettikleri konutları yıkılan veya yıkım kapsamına alınan, yeni göreve atanan veya görev yeri değişikliği yapılan tüm öğretmenler (sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere) ile diğer Bakanlığımız mensuplarının konaklama ihtiyaçlarına destek olunması, eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaya meydan vermeyecek şekilde sürdürülebilmesinin sağlanması amacıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcından itibaren Bakanlığımıza ait öğretmenevi ve akşam sanat okullarında verilen konaklama hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılmaları, Bakan Onayı ile öğretmenler için yürürlüğe konan %50 konaklama indirimine (kahvaltı hariç) 31.12.2023 tarihine kadar devam edilmesi uygun görülmüştür.

Konunun Valiliğinizce takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi, öğretmen ve diğer Bakanlığımız mensuplarının konaklama ihtiyaçlarını engelleyecek diğer toplu rezervasyon işlemlerine müsaade edilmemesi, Yönetmelik'in "Kar ve zararın tabi olacağı esaslar" başlıklı 18'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumlarda, hiçbir resmi veya özel kuruluşa ya da şahsa maliyetinin altında veya bedelsiz iş yapılamaz, hizmet verilemez ve mal satılamaz." ve ikinci fıkrasında yer alan "Kurum işletme gelirleri ve dönem karı kurum ihtiyaçları dışında kullanılamaz." hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi, öğretmen ve diğer Bakanlığımız mensupları dışında oluşan olağan dışı konaklama ihtiyaçları için öncelikle Bakanlığımızdan izin talebinde bulunulması gerekmektedir.

İşte o talimat yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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