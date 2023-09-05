Su kanalına giren kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Emin Anter Bulvarı'nda meydana geldi. Bodrum istikametine gelen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, su kanalına girdi ardından kanal üzerindeki küçük köprüye çarptı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ergün Geçgel ve Kaan S. isimli yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulanslara alındı, ardından hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki Ergün Geçgel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçgel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.