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'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'

Gazeteci Mehmet Çek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Bizim ders kitaplarımız baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli" açıklaması sonrasında İsviçre'deki uygulamaya dikkat çekti. İsviçre'de ders kitapları sene başından çocuğa zimmetleniyor. Dönem sonunda o kitaplar toplanıyor. Hala kullanılabilir halde olanlar bir sonraki dönem öğrencilere dağıtılmak üzere elden geçirilerek okula bırakılıyor. Kötü kullanılarak kullanılamayacak hale gelmiş ders kitapları için ise ailelerden makul bir bedel alınıyor ve kitaplar geri dönüşüme veriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2023 23:55, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 00:06
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'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada "Bizim ders kitaplarımız baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli" dedi.

Bu açıklamayı sosyal medya hesabından değerlendiren gazeteci Mehmet Çek, yaşamış olduğu İsviçre'deki uygulamaya dikkat çekti.

Gazeteci Mehmet Çek şunları söyledi:

"Biraz önce Sn. Milli Eğitim Bakanının "Bizim ders kitaplarımız baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli" açıklamasını okurken aklıma düştü.

Hemen gelişkin bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dünyanın 'en zengin' diye bilinen ülkesi İsviçre'de de ders kitapları sene başından çocuğa zimmetleniyor.

İki çocuk okuttugum için tecrübem var.

İmzanız alınarak zimmetinize geçiriliyor kitaplar.

Dönem sonunda o kitaplar toplanıyor. Hala kullanılabilir halde olanlar bir sonraki dönem öğrencilere dağıtılmak üzere elden geçirilerek okula bırakılıyor. Kötü kullanılarak kullanılamayacak hale gelmiş ders kitapları için ise ailelerden makul bir bedel alınıyor ve kitaplar geri dönüşüme veriliyor.

Bilmem, ne dersiniz sanki böylesi daha iyi 🤔 Herkes ama illede ulusal ekonomi ve çevre için.

Aşagıdaki fotoğraf İsviçre'de çocukların ders kitabının arkasına yapıştırılmış zimmet etiketidir. Bi bakın kaç dönem kullanılmış."

ABD'de de kitaplar çocuklara zimmetleniyor

Prof. Dr Derya Unutmaz da, ABD'nin de aynı uygulamayı yaptığına dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise İsviçre'deki uygulamanın çocuklara sorumluluk bilincini aşılamanın güzel bir örneği olduğunu belirtti.

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