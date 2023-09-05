'İsviçre'de ders kitapları çocuklara zimmetleniyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada "Bizim ders kitaplarımız baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli" dedi.

Bu açıklamayı sosyal medya hesabından değerlendiren gazeteci Mehmet Çek, yaşamış olduğu İsviçre'deki uygulamaya dikkat çekti.

Gazeteci Mehmet Çek şunları söyledi:

"Biraz önce Sn. Milli Eğitim Bakanının "Bizim ders kitaplarımız baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli" açıklamasını okurken aklıma düştü.

Hemen gelişkin bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dünyanın 'en zengin' diye bilinen ülkesi İsviçre'de de ders kitapları sene başından çocuğa zimmetleniyor.

İki çocuk okuttugum için tecrübem var.

İmzanız alınarak zimmetinize geçiriliyor kitaplar.

Dönem sonunda o kitaplar toplanıyor. Hala kullanılabilir halde olanlar bir sonraki dönem öğrencilere dağıtılmak üzere elden geçirilerek okula bırakılıyor. Kötü kullanılarak kullanılamayacak hale gelmiş ders kitapları için ise ailelerden makul bir bedel alınıyor ve kitaplar geri dönüşüme veriliyor.