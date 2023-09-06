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KİPTAŞ'ın hayalet konutları

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Bayrampaşa'da eski cezaevi alanına inşa ettiği 2 bin 277 konutun 500'ü, üç yıldır boş tutuluyor. Dönüşümü yıllardır tamamlayamayan İBB, hayalet konutların giderlerini de aidat olarak ev sahiplerinin sırtına yükledi. Projede, cami, okul, oyun alanı, sosyal alan bile yok.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 07:34, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 07:34
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KİPTAŞ'ın hayalet konutları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki eski cezaevi yerine inşa ettiği 2 bin 277 konutun yaklaşık 500'ü, üç yıldır boş tutuluyor. Dönüşümü bir türlü tamamlamayan İBB, boş duran 500 konutun da giderlerini ödemek zorunda olduğu için dolu dairelerden yüksek ücretler talep ediyor. Site sakinleri ise hem yüksek aidatlardan şikayetçi hem de karşılığında hiçbir hizmet alamadıklarını belirtiyor.

SADECE MARKET BULUNUYOR

Kentsel dönüşümün bir türlü gerçekleşemediği ve binlerce vatandaşın mağdur edildiği KİPTAŞ projesindeki Günışığı Sitesi sakinleri, hayalet konutlardan şikayetçi. Boş daireler, emlak piyasasını da olumsuz etkiliyor. Site sakinleri, aidatlara yönetim tarafından sürekli zam yapıldığını da belirtiyor. Büyüklüğü 1+1'den 3+1'e kadar uzanan evler için ödenen aidat, evin metrekaresine göre 800 liradan başlayıp 1.500 liraya kadar çıkıyor. Site içinde sadece bir market bulunuyor. Bunun dışında başka bir işletme yok. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen site dışına çıkmak zorunda kalıyor. İçeride cami veya mescit de bulunmuyor.

Konuştuğumuz site sakinlerinden Atilla Aktaş, ödedikleri aidatın karşılığında hizmet alamadıklarını söyledi. Aktaş, "Üç yıl önce ilk taşındığımda 200 lira aidat veriyordum, şu anda 1.200 lira oldu. Sürekli zam yapıyorlar. Karşılığında hizmet alsak neyse ama yok. Merdivenlerde temizlik yapılmıyor. Market dışında başka dükkan yok. Oyun alanları da bulunmuyor" şeklinde konuştu. Aktaş, boş tutulan evlerin de aidat tutarlarını dolaylı olarak yükselttiğini belirterek, "Ayrıca sitede güvenlik problemleri de var. Taşınalı üç sene oldu. Proje bir milim ilerlemedi. Yetkililer artık sesimizi duysun" dedi.

İBB TAPU VERMEMİŞ

Bir diğer ev sahibi İbrahim Gül ise, hiçbir hak sahibine henüz tapularının verilmediğini ifade etti. Gül, "Sürekli bizi oyalıyorlar. Üç yıldır tapumuzu vermediler. Evimiz var ama tapumuz yok. İBB, önümüzdeki dönemde vereceğiz diyor. En önemli sorunlar yüksek aidatlar, tapuların teslim edilmemesi ve hizmet kalitesizliği. Oyun alanı, sosyal alanlar gibi yerler de inşa edilecekti ama İBB yine sözünü tutmadı. Site yönetimi bizimle ilgilenmiyor" şeklinde konuştu.

Site yönetimine ulaşılamıyor

Yeni Şafak olarak, site içinde saatlerce dolaştık ve gözlem yaptık. Site yönetimine ulaşmaya çalıştık ama hiçbir şekilde yetkili birisiyle görüşemedik. Boş dairelerin üzerinde "Kapının açılması kesinlikle yasaktır" ibaresi bulunuyor. Yönetim ise tam anlamıyla ortadan kaybolmuş. 15 gün önce gittiğimizde de aynı tabloyla karşılaşmıştık. Bu durum da vatandaşın hizmet alamadığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Mehmet Ali Parto

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