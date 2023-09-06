Gözler Orta Vadeli Program'da
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 07:50, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 07:51
Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.
Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak
Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.
Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.
Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak, ihracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak.
Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da programda yer alacağı tahmin ediliyor.