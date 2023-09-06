Yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede gölde boğuldu

Sapanca Gölü'nde dün akşam saatlerinde kayıkla göle açılan üç arkadaştan Albulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı.

Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ede'nin cenazesi, memleketi olan Eskişehir'e gönderildi.

ABDULKADİR CEYLAN EDE KİMDİR?

Abdulkadir Ceylan Ede 1965 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema TV bölümü mezunu olan Ede, "Aynalı Tahir", "Pusat", "Acı Hayat" gibi reyting rekorları kıran bir çok televizyon dizisinin yönetmenliğini yaptı.