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İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarındaki son durumu açıkladı

İstanbul Valiliği, sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında yaralanan 12 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 08:25, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 08:20
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İstanbul Valiliği sel ve su baskınlarındaki son durumu açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin verilmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, selde Başakşehir'de Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe'nin (32) hayatını kaybettiği aktarıldı.

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