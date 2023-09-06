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Akıllı kıyafet çağı başlıyor: Veri kaydedebilen kumaşa 22 milyon dolarlık yatırım

ABD, veri kaydedebilen akıllı tekstil ürünleri geliştirilmesi için 22 milyon dolarlık yatırım yaptı. Akıllı e-pantolon projesiyle üretilmeye çalışılacak kumaş, hem veri kaydedebilecek hem de günlük kıyafetler gibi sorunsuz şekilde yıkanıp katlanabilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 08:42, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 08:41
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Akıllı kıyafet çağı başlıyor: Veri kaydedebilen kumaşa 22 milyon dolarlık yatırım

Aksiyon ve bilim kurgu gibi farklı film türlerinin ana figürlerinden biri olan akıllı giysiler, ABD'nin yatırımı ile gerçek dünyaya taşınıyor.

Sektör, akıllı tekstili (AST) üretmek için 22 milyon dolar tutarında büyük bir yatırım aldı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nden yapılan basın açıklamasında "Gelişmiş akıllı tekstil şu anda İstihbarat İleri Araştırma Projeleri Faaliyeti (IARPA) kapsamında geliştirilme aşamasında.

'Akıllı e-pantolon' olarak adlandırılan bu program, ABD hükümetinin doğrudan kumaşa dokunan kameralar, sensörler ve tellerle akıllı tekstil sektörünü geliştirmeyi amaçlayan bir program" denildi.

Akıllı e-pantolon projesi, görüntülerin, videoların ve seslerin yakalanması da dahil olmak üzere kıyafetlerle verilerin kaydedilmesi ve GPS bilgilerini hükümete iletilebilmesini hedefliyor.

Üstelik ABD, onu elektronikle donatılmış günlük kıyafetler gibi tasarlıyor ancak kumaşın esnetilmesi, bükülmesi ve yıkanması dahil günlük kullanımda hiçbir sorun yaşamayacak.

En son gelişmeler henüz o kadar ileri düzeyde olmasa da, aralarında dünyanın en ünlü teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın da bulunduğu pek çok kuruluş ve şirket, bu tür " akıllı kumaş "ın geliştirilmesine şimdiden yatırım yaptı.

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