Metro İstanbul'dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.

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