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FETÖ üyesi, kapısı penceresi olmayan çiftlik evinde yakalandı

FETÖ'nün sözde Adana ve Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, FETÖ'ye para toplayan şüpheli, kapısı ve penceresi uzun süredir kapalı tutulan çiftlik evine çatıdan girilerek yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 09:58, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 10:11
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FETÖ üyesi, kapısı penceresi olmayan çiftlik evinde yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adana ve Mersin mütevelli heyeti üyesi olduğu öne sürülen, 2 yıl 1 ay da hapis cezasıyla aranan şüpheli Rüştü B.'nin (51) Yüreğir ilçesine bağlı Şıh Murat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Polis bu tespit üzerine harekete geçti. Adrese geldiğinde çiftliğin kapı ve pencerelerinin kapalı olduğunu fark eden polis, çatıdan girerek şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramada ise örgüt içinde kendini ispatlamış kişilere verilen 1 dolar, 6 ay yetecek gıda malzemesi ele geçirildi. Ayrıca çiftliğe yeni telefon hattı ve internet çekildiği de belirlendi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüphelinin Adana'nın en büyük kırtasiye toptancısı olduğu ve esnaftan terör örgütüne para topladığı iddia edildi. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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