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Dolar, 26,82 TL'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,8210 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2023 11:22, Son Güncelleme : 06 Eylül 2023 11:24
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Dolar, 26,82 TL'den işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 26,7790'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 28,7740'tan, sterlin/TL de yatay bir seyirle 33,6690'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 artışla 104,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 104,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de artan hazine tahvili getirilerinin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan'ın gönüllü petrol üretim ve ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde açıklanacak Orta Vadeli Plan'ın (OVP) yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Dün en büyük petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarıyla yükselişini artıran petrol fiyatlarının, enflasyona ilişkin endişeleri tekrardan alevlendirdiğini kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikaları üzerinde baskı kurabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de dış ticaret açığı, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerinin yanı sıra Fed'in Bej Kitabı'nın takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103'ün destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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