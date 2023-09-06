Sultangazi'de otoparkı su bastı: Araçlar kullanılmaz hale geldi

İstanbul'un özellikle Başakşehir, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışın sele neden olurken, bir çok ev, işyeri ve otoparkı su altında kalmıştı. Şiddetli yağışın etkisiyle Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeki 2 bloktan oluşan bir sitenin otoparkını da su bastı. Yağmur suyu neredeyse otoparkın tavanına kadar yükselirken, içerde bulanan araçlar da suyla doldu. Otoparktaki 5 araç büyük çapta zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde bölgeye gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinden Sergen Kendigelen, "Beklenmedik bir anda gerçekleşti. Böyle şiddetli yağmur olduğunu sonradan fark ettik. Şu anda çok mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Su tahliye ediliyor fakat arabalarımızın hepsi sel içinde kaldı. Ben dahil 4 komşumun daha aracı bu şekilde'' dedi.